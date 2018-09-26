В Минске в 2019 году капитально отремонтируют 28 дворов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году капитально отремонтируют 28 дворовых территорий вблизи 47 домов, сообщила журналистам начальник отдела землеустройства и капитального ремонта дворовых территорий ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич в пресс-центре БЕЛТА.

Во время пресс-конференции

Во дворах оборудуют детские площадки, контейнерные зоны, новые парковочные места, расширят проезды, обновят пешеходные дорожки. В Московском районе также предусмотрено устройство дополнительного освещения.

В текущем году капитально отремонтируют 10 дворов 12 жилых домов. "Рассчитываем, что эта работа будет проводиться на постоянной основе", - отметила Галина Гилевич.

Стоимость благоустройства зависит от объема работ, предусмотрено долевое участие жильцов. В текущем году на эти цели из бюджета выделено около Br4,4 млн.-0-

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