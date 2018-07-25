В Минске в ближайшие годы будут открывать меньше торговых объектов

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске обеспеченность торговыми объектами самая высокая по стране, поэтому новых объектов будет открываться меньше. Об этом сообщила сегодня начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова на пресс-конференции, посвященной Дню работников торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

"За три года торговые площади Минска выросли почти на 200 тыс. кв.м. В этом году уже открылись новые объекты на общей площади примерно 41 тыс. кв.м, всего на 2018 год запланировано около 70 тыс. кв.м. План на 2019 год - 20 тыс. кв.м, - сказала Нина Емельянова. - Это связано с тем, что уже сейчас в столице самая высокая обеспеченность торговыми объектами по стране - 650 кв.м на 1 тыс. жителей".

В столице функционируют 9,7 тыс. магазинов, 98 торговых центров и 23 рынка.

По словам Нины Емельяновой, объекты открываются самые разные. "Это торгово-развлекательные центры. Покупатели предпочитают получать в одном месте максимум услуг, в том числе дополнительные - фудкортов, кинотеатров. Но, с другой стороны, не забываем о магазинах шаговой доступности, которые обязательно планируются на первых этажах домов в новых микрорайонах. Такие магазины люди предпочитают посещать в будние дни, а в выходной, когда больше времени, отправляются за покупками в торгово-развлекательные центры", - сказала она.

Доля Минска в розничном товарообороте республики - 31%. Среднемесячный показатель столицы превышает Br1 млрд. "Темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах к уровню прошлого года выше среднереспубликанского - более 111%. Доля торговли в формировании ВРП Минска - 18%. Эта сфера работает очень хорошо", - добавила Нина Емельянова.

Кроме того, торговля обеспечивает и рабочие места: 200,7 тыс. человек заняты в ней по Минску (это третья часть всех, занятых в этой сфере).

О совершенствовании качества обслуживания свидетельствует снижение количества обращений от граждан. "За 6 месяцев нам поступило на 15% меньше обращений граждан, чем за первое полугодие прошлого года. Тенденция наметилась в 2015 году. Это говорит о том, что торговля научилась бороться за покупателя в условиях конкуренции", - считает Нина Емельянова. При этом она подчеркнула, что в массе обращений преобладают жалобы на интернет-магазины. И нужно учесть, что именно в столице зарегистрировано более 10 тыс. интернет-магазинов, которых по стране 15 тыс.-0-