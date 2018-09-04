В Минске в январе-августе введено 38 жилых домов

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в январе-августе введено в эксплуатацию 38 многоквартирных жилых домов, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Юрий Кочерго, передает корреспондент БЕЛТА.

Стоимость квадратного метра для нуждающихся в улучшении жилищных условий в среднем составила Br919. "Правительством доведен показатель Br718, но в Минске его выдержать на сегодняшний день невозможно. Основная причина, что в столице дороже, чем в регионах, - осложненность территории из-за необходимости сноса зданий и сооружений. В основном в регионах себестоимость Br700-800", - сказал Юрий Кочерго.

Всего с начала года в городе сдано в эксплуатацию 343 тыс. кв.м жилья, из них 29 тыс. кв.м - индивидуальное жилищное строительство. Для сдачи в аренду построено 8,7 тыс. кв.м.

Юрий Кочерго отметил, что в городе ежегодно увеличивается предложение на рынке арендного жилья. Арендные дома строятся за счет поступлений от арендаторов квартир. До конца года ожидается ввод еще около 5 тыс. кв.м такого жилья в микрорайоне Новинки. Проектируются два арендных дома в Заводском районе на месте бывшей воинской части в границах ул. Шишкина - Кулешова, строительные работы здесь начнутся в I квартале 2019 года. В октябре строители приступят к возведению арендного дома в районе ул. Одоевского - Киреенко.

"Также в городе арендное жилье для своих работников строят крупные предприятия. Один из недавних примеров - реконструкция Минским заводом колесных тягачей общежития под арендный дом", - добавил Юрий Кочерго.-0-