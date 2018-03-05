В Минске в январе-феврале открыто 85 магазинов и 18 объектов общепита

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в январе-феврале открыто 85 магазинов площадью 11 тыс. кв.м и 18 кафе и ресторанов на 930 мест, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Андрей Доморацкий, передает корреспондент БЕЛТА.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию за счет нового строительства еще около 50 тыс. кв.м торговых площадей, создать 3 тыс. мест в системе общественного питания.

По словам Андрея Доморацкого, за январь-февраль, по оперативным данным, в Минске продано населению товаров и оказано услуг на сумму более Br2 млрд, что на Br300 млн больше, чем за этот же период прошлого года. По данным статистики, за январь темп роста розничного товарооборота составил 111,4%, товарооборот в сфере общественного питания увеличился на 13,9%, оптовый товарооборот - на 5,5%.

"В том числе на показатели повлияло открытие новых торговых объектов, заполнение торговых центров арендаторами, благоприятная ситуация на рынке кредитования", - отметил Андрей Доморацкий.

В городе увеличилась реализация товаров длительного пользования. В частности, продажи мебели в январе возросли на 22%, бытовой техники - на 28%, микроволновых печей - в 1,5 раза, автомобилей - в 1,6 раза. В основном потребительский рынок формируется за счет товаров отечественного производства. Доля продаж белорусских товаров составляет 75,4%. Отечественные производители обеспечивают минчан хлебом и хлебопродуктами, яйцами на 100%, мясной и молочной продукцией, мукой, картофелем - на 92-99,5%.-0-