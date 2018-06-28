В Минске вносятся изменения в работу транспорта с 30 июня по 3 июля

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вносятся изменения в работу транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Автобусные маршруты 30 июня будут ходить по графику субботних дней, 1, 2, 3 июля - по графику воскресных дней; троллейбусные маршруты 30 июня и 1 июля - по графику субботних дней, 2, 3 июля - по графику воскресных дней.

Трамвайные маршруты в предстоящие большие выходные работают по графику выходного дня.

В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий 2 июля автобусные маршруты №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э отменяются, организуется работа автобусного маршрута №134с. На маршрутах № 130, 140 уменьшено количество подвижного состава.

7 июля из-за переноса рабочих дней городской пассажирский транспорт будет ходить по графику буднего дня.-0-