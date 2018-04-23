В Минске выявлен случай кори у ребенка

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске лабораторно подтвержден один случай кори у ребенка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Ребенок не был привит против кори, так как родители отказались от вакцинации. Установлено, что заражение произошло за пределами страны во время туристической поездки в Египет и Украину. В связи с регистрацией случая кори проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе продолжается вспышка кори. На 16 апреля зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания. О наибольшем количестве случаев кори сообщается в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии. Одна из самых крупных вспышек кори продолжается в Украине.

Более 80% заболевших не были ранее привиты против кори, что обусловило распространение инфекции в Европейском регионе. Основной причиной низкого уровня вакцинации против кори в отдельных странах Европы стал рост числа отказов от прививок, начавшийся с 2010 года. Органы здравоохранения европейских стран продолжают проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинацию населения против кори.

Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует гражданам учитывать эту информацию при планировании поездок и напоминает о важности профилактических прививок против кори.-0-