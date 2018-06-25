В Минске выявлены нарушения в организации питания в больницах

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контрольно-аналитическое управление Мингорисполкома выявило нарушения в организации питания в больницах города, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления Сергей Мартынов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежедневно за счет бюджета питание получают около 15 тыс. пациентов. Анализ деятельности специализированного предприятия "Комбинат питания "Витамин" вскрыл целый пласт хронических проблем и упущений, а также грубые нарушения в работе", - отметил Сергей Мартынов.

У специалистов управления есть вопросы также по закупке комитетом по здравоохранению Мингорисполкома и учреждениями здравоохранения медицинской техники и изделий медицинского назначения через организатора централизованных закупок УП "Белмедтехника". Вызывают нарекания качество, соблюдение гарантийных сроков, эффективное использование бюджетных средств на объектах текущего, капитального ремонтов. Отмечаются нарушения в деятельности отдельных спортивных детско-юношеских школ.

"Во втором полугодии контрольно-аналитическое управление продолжит анализировать соблюдение законодательства подчиненными организациями по таким актуальным направлениям, как закупки, ремонт улично-дорожной сети, сохранность и использование государственного имущества, в том числе служебного транспорта, общественное питание", - сказал Сергей Мартынов.

С целью профилактики и упреждения нарушений законодательства контрольно-аналитическое управление проведет анализ организации внутрихозяйственного контроля на подведомственных организациях.

С 1 января в соответствии с указом №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности" изменилась роль и функции управления ведомственного контроля Мингорисполкома (с 1 июня 2018 года управление переименовано в контрольно-аналитическое управление). Его работа переформатирована на упреждающий (превентивный) контроль и своевременное пресечение нарушений законодательства, принятие мер по сохранности, целевому и эффективному использованию государственных средств и имущества, а также выявление неиспользуемых резервов.

"Контрольно-аналитические мероприятия показали, что некоторые руководители не уделяют достаточного внимания укреплению финансово-хозяйственной дисциплины", - сказал Сергей Мартынов.-0-