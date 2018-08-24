В Минске выполнено 50% плана по улучшению дорог возле школ и садов

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из запланированных на 2018 год мероприятий по совершенствованию дорожной сети вблизи учреждений образования Минска выполнена только половина. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"В начале года был составлен план инженерно-технических мероприятий по ремонту дорожной сети вблизи учреждений образования. Из 32 на 23 августа остаются нереализованными 16", - сказал Андрей Зырянов.

В основном речь идет об отсутствии пешеходных связей, границ между проезжей частью и пешеходной дорожкой, из-за чего люди выходят на дорогу, рискуя попасть под машину. Есть факты, когда не установлены малые архитектурные формы (полусферы) вблизи входа в школу или возле пешеходных переходов, что позволяет автомобилям парковаться не по правилам и снижает видимость пешеходов, которые выходят на проезжую часть. Порой не обустроены подходы к зебре: пешеходы вынуждены идти к месту перехода по зеленой зоне.

В целом для повышения безопасности дорожного движения в Минске с начала года установлено 5 светофорных объектов, более 5,5 тыс. м дорожного ограждения (планируется до конца года еще 3 тыс. м). Завершены работы по обновлению горизонтальной дорожной разметки возле учебных заведений: через проезжую часть на отдельных улицах (всего в 174 местах) нанесены надписи "Школа". Установлены информационные щиты "Внимание, дети!", созданы искусственные неровности. Выполнены заявки по совершенствованию уличного освещения. Рассматриваются предложения по оборудованию дополнительно 17 нерегулируемых пешеходных переходов.-0-