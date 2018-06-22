В Минске выполнено более половины работ по подготовке жилфонда к отопительному сезону

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по подготовке жилфонда Минска к отопительному сезону в среднем выполнены более чем на 50%, сообщил на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.

К работам коммунальные службы приступили сразу после завершения предыдущего отопительного сезона.

Профремонт систем отопления выполнен на 68%, их опрессовка - на 57%, гидропромывка - на 55%. Завершена опрессовка 55% тепловых узлов. Ремонт электрооборудования в жилфонде выполнен в среднем на 63%, ремонт кровель - на 59%, утепление фасадов - на 56%, работы по восстановлению балконов - на 50%.

Подготовка к отопительному сезону в Беларуси должна завершиться до 1 октября. Организационно-технические мероприятия направлены на обеспечение надежного тепло- и энергоснабжения потребителей. Определены задания по замене и строительству тепловых сетей, объемы создаваемых к началу отопительного сезона запасов топочного мазута и древесного топлива (сырья) для организаций ЖКХ.-0-