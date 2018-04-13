В Минске выросли ставки налога за сдачу квартир

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах в отношении доходов, полученных от сдачи внаем (поднаем), аренду (субаренду) жилых и нежилых помещений, машиномест и гаражей выросли в среднем на 6,3%. Соответствующее решение Минского городского совета депутатов от 30 марта 2018 года №28 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Ставки в среднем увеличены на 6,3% по отношению к ранее действовавшим. При установлении их размера соблюдены подходы по дифференциации в зависимости от расположения помещений в экономико-планировочных зонах (их в столице пять).

Таким образом, ставки подоходного налога за жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи теперь составляют в месяц для первой экономико-планировочной зоны Br32,5 (в 2017 году - Br30,5), для второй - Br27, третьей и четвертой - Br23, пятой - Br18,5.

Что касается нежилых помещений, то ставки установлены за металлический или деревянный гараж, машино-место для первой экономико-планировочной зоны в размере Br10,5, для второй - Br9, для третьей, четвертой и пятой - Br6,9; за железобетонный или кирпичный гараж - для первой и второй экономико-планировочных зон - Br13,5, для третьей, четвертой и пятой - Br12,5 в месяц. За другое нежилое помещение ставки установлены за 1 кв.м площади в размере Br5,3 - для первой и второй экономико-планировочных зон, Br3,5 - для третьей, Br3 - для четвертой и пятой.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-