В Минске высадят 1,8 млн цветов и заложат новые аллеи

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказал о ходе подготовки к весенне-летнему сезону зеленых зон, городских парков и пляжей, в этом году в Минске планируют высадить 1,8 млн цветов, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы ведутся по нескольким направлениям, среди которых очистка от грязе-солевых накоплений, благоустройство зон отдыха, ремонт малых архитектурных форм. Во время весеннего месячника по благоустройству в целом запланировано очистить от песка и мусора более 6 тыс. га зеленых территорий, высадить 3,5 тыс. деревьев и 5,5 тыс. кустарников. При этом с начала года уже высажено 7,3 тыс. деревьев и 0,8 тыс. кустарников. Будут организованы субботники с участием предприятий, организаций и общественности. Пройдут акции по закладке аллей во Фрунзенском и Заводском районах, акции по оздоровлению р.Мышка вдоль ул.Семашко, по установке искусственных гнездовий птиц в Ленинском районе и др. Не останется без внимания и травяной покров, который при необходимости подсеют семенами газонных трав.

"Цветочное оформление основных объектов Минска планируется начать после 25 апреля с высадки виолы, - отметил Игорь Кушнеревич. - Всего же в 2018 году на улицах столицы высадят 1,8 млн летних цветов. Для каждого района разработана программа с проектным решением и подбором ассортимента. Дополнительно будет установлено более 100 видов малых архитектурных форм на въездах в город, вдоль главных транспортных магистралей в административных районах, а также на площадках в парках и скверах".

Гендиректор "Минскзеленстроя" рассказал и о подготовке пляжей к весенне-летнему сезону. За УП "Минское лесопарковое хозяйство" закреплены зоны отдыха на четырех водохранилищах (Заславском, Цнянском, Дрозды, Криница), где расположены 20 пляжей. На них есть более 2 тыс. единиц пляжного оборудования. Весной будет дополнительно установлено еще 559 единиц - информационных табличек, навесов, беседок с мангалами, кабинок для переодевания, урн, а также детское игровое и спортивное оборудование, велопарковки. Кроме того, на пляжах появятся 150 новых лежаков. Все работы по пляжам планируется завершить до 18 мая, подчеркнул Игорь Кушнеревич.

При подготовке городских аттракционов специалисты проверят металлоконструкции на прочность, проведут грузовые испытания и электрофизические измерения. В случае необходимости изношенные детали, узлы и механизмы заменят, проведут испытания под нагрузкой в присутствии инспекторов Госпромнадзора. Проинформировал Игорь Кушнеревич и о готовности проекта электронной платежно-пропускной системы и системы видеонаблюдения в парке Челюскинцев. "Минскзеленстрой" получил заключение экспертизы и проводит торги по выбору подрядчика. К работам предполагается приступить в мае. В этом же парке в 2018 году планируется обустроить детскую площадку с игровым оборудованием.-0-