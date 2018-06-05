В "Минскэнерго" выявлены нарушения при госзакупках

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства при проведении должностными лицами РУП "Минскэнерго" и его филиалов закупок товаров (работ, услуг), сообщил БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Кирилл Арцименя.

В соответствии с законодательством комиссия должна отклонять предложение, если оно не отвечает требованиям конкурса, в том числе если не содержит всех предусмотренных заказчиком документов и сведений. Однако это требование было нарушено при закупке оборудования в оздоровительный лагерь "Энергетик" филиала "Минские электрические сети". Специальная комиссия не отклоняла предложений участников процедуры в случае отсутствия необходимых документов, а истребовала их дополнительно. Оценивались предложения участников в последующем с учетом дополнительно предоставленных документов.

На официальном сайте, вопреки требованиям, не размещались сведения о договоре, заключенном по результатам процедуры закупки.

Кирилл Арцименя пояснил, что не допускается требовать у участника процедуры закупки документы и сведения, не обеспечивающие добросовестную конкуренцию. Однако при проведении открытого конкурса на закупку работ по строительству объекта "Группа многоквартирных жилых домов с объектами социально гарантированного обслуживания населения и общежитие в районе пересечения ул.Выготского, ул.Проектируемой №3 в г.Минске" в качестве квалификационного требования к участникам выставили требование о наличии опыта выполнения аналогичных работ не менее чем на пяти завершенных объектах в Минске. Такие требования противоречат принципам осуществления госзакупок, ограничивают конкуренцию и, соответственно, не допустимы.

Кроме того, установлены нарушения законодательства, регулирующего порядок размещения информации о госзакупках в информационной системе "Тендеры" на официальном сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен icetrade.by.

Для устранения нарушений в адрес гендиректора РУП "Минскэнерго" внесено представление. По его результатам нарушения устранены, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-