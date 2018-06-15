В минских детсадах и школах будут проводить занятия по ЗОЖ

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белорусского государственного педагогического университета совместно с врачами РНПЦ "Кардиологи" будут обучать здоровому образу жизни столичных детсадовцев и младших школьников. Соответствующий план реализации образовательно-оздоровительного проекта "Вместе - к здоровью нации!" был подписан в БГПУ, передает корреспондент БЕЛТА.

Подпись под документом поставили ректор вуза Александр Жук и директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек. Согласно проекту преподаватели, студенты БГПУ и врачи научно-практического центра будут проводить совместные мероприятия для детей дошкольного возраста, педагогов дошкольных учреждений, учителей школ и студентов. "Этот проект у нас общеуниверситетский. Прежде всего мы видим здесь возможности для успешной работы факультета дошкольного образования - это те ребята, которые в будущем будут работать с дошкольниками в детсадах, для факультета начального образования - учителя начальной школы. Именно на этих ступенях изначально закладывается формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья. Кроме того, будет привлекаться факультет естествознания, где лучше знают многие процессы, о которых нам будут говорить медики, и будут это более доступно и популярно излагать", - отметил Александр Жук.

По его словам, заработает проект в июле в минских пришкольных лагерях. "На базе 11 школ в июле мы с участием специалистов РНПЦ проведем информационные встречи с детьми, за время которых ученики начальных классов узнают основные аспекты здорового образа жизни, научатся правильно измерять давление и пульс и т.д. В перспективе мы планируем масштабировать этот проект, чтобы он пошел в регионы. Для этого мы подключим региональные вузы", - проинформировал ректор БГПУ.

Александр Мрочек в свою очередь отметил, что в Беларуси стартует социально значимый и эффективно оздоравливающий нацию проект. "Если взять всю смертность в Беларуси за 100% и разделить ее по причинам, то 55-57% - это будут болезни системы кровообращения и сердечно-сосудистые заболевания, онкология здесь занимает 13-18%. Победить кардиологические и онкологические заболевания - задача, которая стоит сегодня, наверное, перед любой страной. А это только популяционная профилактика", - сказал директор РНПЦ "Кардиология".

Кроме этого, преподавателями БГПУ и врачами РНПЦ "Кардиология" совместно будут изданы информационные материалы для детей дошкольного и младшего школьного возраста по формированию навыков ЗОЖ, а также методические пособия для воспитателей и учителей. Проект "Вместе - к здоровью нации!" будет выполняться в рамках государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 года.-0-