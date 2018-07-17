В минских детсадах увеличится количество белорусскоязычных групп

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в новом учебном году откроется еще пять групп с белорусским языком обучения и воспитания в детских садах. Об этом сегодня журналистам сообщила главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома Елена Макаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Макаревич отметила, что количество групп в детских садах, работающих на белорусском языке, зависит от запросов родителей. "В 2017-2018 учебном году на основании запросов родителей количество таких групп в Минске увеличилось на пять. Согласно предварительному анализу информации, которая поступает из службы "Одно окно", где идет постановка на учет и родители указывают желаемый язык обучения, в новом учебном году мы планируем открыть еще пять групп с белорусским языком обучения и воспитания в столичных детсадах", - сказала она.

По словам главного специалиста, обеспечить всех желающих, чтобы их дети обучались в саду на белорусском языке, местами шаговой доступности нет возможности. "Где-то это может быть в шаговой доступности, где-то по ходу движения транспорта, но всем родителям, которые изъявили такое желание, место для ребенка в группе предоставляется. Количество родителей, желающих, чтобы их ребенок получал образование и воспитание в саду на белорусском языке, растет", - констатировала Елена Макаревич.

В Беларуси 2 678 групп учреждений дошкольного образования организуют процесс обучения и воспитания на белорусском языке, что составляет 12,2%.-0-