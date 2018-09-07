7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минских дворах за январь-август отремонтировали 151 тыс. кв.м проездов. Об этом сообщил директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук сегодня на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории столицы в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА
"В январе-августе текущего года было усовершенствовано покрытие на 162 тыс. кв.м дворовых территорий, в том числе отремонтировано 151 тыс. кв.м проездов и 11 тыс. кв.м пешеходных связей. Выполнено 85% от плана", - отметил Юрий Кукашук.
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