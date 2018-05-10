В Минской области 11 мая стартует третий трудовой семестр

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия третьего трудового семестра - 2018 для представителей студотрядовского движения Минской области состоится 11 мая в Солигорске, сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

Трудовые путевки будут вручены территориальным штабам студенческих отрядов БРСМ, которые в нынешнем году будут трудиться на социально значимых объектах.

Помимо традиционной церемонии, организаторы подготовят образовательные и интерактивные программы, во время которых активисты студотрядовского движения смогут узнать секреты успешной организации вторичной занятости молодежи в регионе и закрепить навыки командной работы.

Символично и место проведения торжественной церемонии - именно Солигорский территориальный штаб студенческих отрядов признан лучшим в Минской области в 2017 году. Планируется, что этот город в третьем трудовом семестре - 2018 примет и областную молодежную стройку: силы будут приложены к возведению поликлиники в одном из новых районов.

Молодежь Минской области в нынешнем трудовом семестре будет занята на благоустройстве придомовых территорий и молочно-товарных ферм, прополке сельскохозяйственных культур и уборке урожая, сортировке овощей, выкладке товаров. Студотрядовцы с дополнительными квалификациями будут работать воспитателями в детских оздоровительных лагерях и помогать медицинским учреждениям в качестве младшего медперсонала. Отправка студотрядов региона на работы начнется в июне и продлится до сентября.

Первые студенческие отряды Минской области уже приступили к работе: ребята из Логойского и Червенского районов в свободное от учебы время трудятся в ГЛХУ "Логойский лесхоз", ОАО "Валевачи" и ОАО "Запольское".-0-