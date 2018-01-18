В Минской области более 120 объектов предлагают свои услуги любителям активного зимнего отдыха

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области любителям активного зимнего отдыха свои услуги в этом сезоне предлагают более 120 спортобъектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном учебно-методическом центре физического воспитания населения.

Планируется, что в ближайшее время в районах начнут работу 26 катков, 45 хоккейных коробок, а также 51 лыжная трасса. Установившаяся морозная погода уже позволила открыть катки для всех желающих на городских стадионах в Вилейке и Слуцке. Также начал функционировать открытый каток в парке активного отдыха "Якутские горы" в Дзержинском районе. При уже действующих объектах для активного зимнего отдыха работают пункты проката спортивного инвентаря (коньки, лыжи).

Горнолыжные центры страны ("Логойск" и "Силичи"), расположенные в Логойском районе, приглашают любителей скоростного спуска на лыжах, тюбингах, сноубордах. В "Силичах" для всех желающих уже открыта трасса №1. В "Логойске" основной склон начнет принимать посетителей в ближайшее время. При этом в обоих комплексах уже работают учебные трассы и ряд других.

Готовы предложить свои услуги посетителям и крытые ледовые площадки в "Раубичах", "Силичах", в городах Жодино, Молодечно, Солигорк, а также столице.-0-