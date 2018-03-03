В Минской области из-за непогоды на некоторых участках дорог намерены снизить допустимую скорость

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в связи с непогодой на некоторых участках дорог планируется снизить допустимую скорость, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В Минской области введен спецплан "Погода". Госавтоинспекция ведет круглосуточный контроль за состоянием проезжей части, оперативное информирование дорожно-эксплуатационных служб о проблемных участках, организовывает сопровождение снегоуборочной техники патрульными автомобилями. Также инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки сохранятся сложные погодные условия: обильный снегопад с порывами ветра, метель, на дорогах гололедица, а на открытых участках - снежные заносы. "Преобладающими видами аварий при такой погоде являются съезды в кювет, встречные столкновения и столкновения на перекрестках. Причины происшествий - неправильно выбранная скорость и невнимательность водителей в сложившихся погодных и дорожных условиях. Для профилактики ДТП на некоторых участках автодорог планируется снижение допустимой скорости", - проинформировали в ГАИ.

В сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными: выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также обращать внимание на временные знаки.

За прошедшие сутки наряды ГАИ Минской области организовали 25 сопровождений специальной дорожной техники, задействованной на расчистке снега. Жителям региона оказана помощь в буксировке личных транспортных средств. При оформлении ДТП с материальным ущербом, которых 2 марта в Минской области было зарегистрировано 86, участникам аварий и их пассажирам был организован обогрев и оказана помощь в доставке к ближайшему населенному пункту или АЗС.-0-