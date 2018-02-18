В Минской области явка избирателей на выборах в местные Советы превысила 55%

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области явка избирателей на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва уже превысила 55%, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель областной избирательной комиссии Людмила Кананович.

По данным на 14.00, в центральном регионе проголосовало 55,5% избирателей от числа включенных в списки. "Работа идет в штатном режиме. Все участки подготовлены качественно, наблюдается высокая активность избирателей, - отметила Людмила Кананович. - Вопросы, которые поступают в облизбирком, рассматриваются и решаются оперативно. С серьезными проблемами участники электоральной кампании пока не обращались".

В местные Советы 28-го созыва в Минской области предстоит избрать 3 451 депутата, в том числе 60 депутатов - в областной Совет, 38 - в Жодинский горсовет, 702 - в районные Советы, 40 - в Советы городов районного подчинения, 63 - в поселковые и 2 548 - в сельсоветы. На эти места претендуют более 3,7 тыс. кандидатов.

В регионе работают 247 территориальных избиркомов областного, районного, городского, поселкового и сельского уровней, открыт 991 участок для голосования. В составе участковых избирательных комиссий работают более 10 тыс. человек. Свыше 4,5 тыс. аккредитованных наблюдателей отслеживают ход голосования в избиркомах всех уровней.-0-