В Минской области объявлен смотр-конкурс на лучшее благоустройство учреждений образования

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области объявлен смотр-конкурс на лучшее благоустройство и озеленение территорий учреждений образования, который продлится до 1 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Миноблисполкома.

Учреждения дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального и дополнительного образования детей и молодежи центрального региона примут участие в смотре-конкурсе.

"Смотр-конкурс нацелен на формирование у подрастающего поколения экологической культуры через создание и осуществление проектов по озеленению и благоустройству территорий детских садов, школ, гимназий, лицеев и колледжей, учреждений дополнительного образования, а также на обмен опытом по созданию безопасной образовательной среды и в ландшафтном дизайне", - отметили в управлении.

Во время смотра-конкурса состязания будут проводить в трех номинациях: "Лучшее внешнее озеленение и благоустройство", "Лучшее внутреннее озеленение и благоустройство", "Территория безопасности". До 1 августа продлится районный этап мероприятия, а с 1 августа до 1 октября - областной.

Победители областного этапа смотра-конкурса в каждой номинации (1-е, 2-е, 3-е места) награждаются дипломами управления образования Миноблисполкома, которое является организатором мероприятия.

Как ожидается, смотр-конкурс позволит выявить лучший опыт работы по благоустройству и цветочно-декоративному оформлению территорий учреждений образования, повысит качество озеленения их территорий и интерьеров, привлечет школьников к практической деятельности по созданию модельных садов в разных стилях, существующих в садово-парковом дизайне, а также будет содействовать допрофессиональной и профессиональной подготовке учащихся.-0-