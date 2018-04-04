В Минской области объявлен третий фестиваль ученических бизнес-компаний

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий фестиваль ученических бизнес-компаний объявлен в Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Миноблисполкома.

"Первый и второй фестивали ученических бизнес-компаний в Минской области прошли в 2016 и 2017 годах. Они доказали свою актуальность и эффективность как мероприятия, призванные содействовать развитию деловой и творческой инициативы учащихся в области предпринимательской деятельности, разработке и реализации бизнес-идей и проектов", - сказали в управлении.

К участию приглашаются ученические бизнес-компании, созданные и функционирующие на базе учреждений образования Минской области, а также других регионов Беларуси. Фестиваль проводится в два этапа. Первый (заочный) проходит по 18 апреля. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте Минского областного института развития образования и прикрепить бизнес-план компании. Количество участников второго этапа определит экспертная группа фестиваля на основании анализа бизнес-планов компаний, учитывая структурированное и последовательное описание проектов; наличие анализа рынка и маркетинговых факторов; оценку финансовой эффективности (прибыль, уровень рентабельности, срок окупаемости, оценка рисков) и др. Список участников второго этапа будет опубликован до 3 мая.

Второй этап пройдет в форме открытого стендового представления бизнес-компании и демонстрации производимого товара или оказываемой услуги с элементами интервью и собеседования с экспертной группой на базе Минского областного института развития образования 11 мая. В прошлом году в финальном этапе были представлены 49 компаний, во время первого фестиваля - 34. Наряду с производимыми товарами и оказываемыми услугами учащиеся демонстрировали свои бизнес-планы, штатное расписание, должностные инструкции сотрудников, а также расчеты, отражающие финансовый результат работы компаний. Юные предприниматели тогда обменялись опытом работы, встретились с представителями бизнес-структур, посетили тренинги и мастер-классы.

Первые бизнес-компании были созданы в учреждениях образования Минской области в 2011/2012 учебном году.

Организаторами мероприятия выступают управление образования Миноблисполкома и Минский областной институт развития образования.-0-