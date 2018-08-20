20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области оптимизируют четыре учреждения образования, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела дошкольного общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Миноблисполкома Анна Беца.

Она уточнила, что ликвидируют Краснослободскую государственную школу-интернат для детей соматической патологии, которая находится в Солигорском районе, а также Минский районный лицей. Матьковский учебно-педагогический комплекс "детский сад - средняя школа" в Вилейском районе будет реорганизован в "детский сад - базовую школу", а Старотерушковский УПК "детский сад - базовая школа Солигорского района" станет яслями-садом.

По словам специалиста, оптимизация позволяет повысить качество предоставления образовательных услуг. "Управления по образованию, спорту и туризму местных исполнительных и распорядительных органов изучают демографическую ситуацию в учреждениях образования и делают прогнозы на перспективу. Если количество детей на территории выбранного населенного пункта снижается, то ставится вопрос об оптимизации. Это дает положительный экономический эффект. Педагогам трудоспособного возраста предоставляют место работы в других учреждениях образования", - отметила Анна Беца.

На начало прошлого учебного года в Минской области было ликвидировано 9 и реорганизовано 14 учреждений образования.

Всего в новом учебном году свои двери учащимся распахнут 663 дошкольных учреждения, в том числе 186 УПК "сад - школа", а также 514 общеобразовательных школ, 48 учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 38 учреждений профтехобразования.-0-