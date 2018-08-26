В Минской области осталось убрать 0,3% площадей зерновых

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области осталось убрать всего 0,3% площадей зерновых, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По информации на утро 26 августа, в регионе намолочено почти 1,31 млн т зерна (99,7 % площадей) при средней урожайности 28 ц/га.

По общему намолоту лидируют Слуцкий (123,9 тыс. т), Минский (106,3 тыс. т), Несвижский (100,1 тыс. т), Копыльский (89,5 тыс. т), Пуховичский (83,9 тыс. т), Дзержинский (81,5 тыс. т) районы.

Наиболее высокая урожайность зафиксирована в Дзержинском (45,5 ц/га), Несвижском (44,5 ц/га), Минском (40,4 ц/га), Клецком (39 ц/га), Молодечненском (34,7 ц/га), Слуцком (32) районах.-0-