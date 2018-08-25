25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области осталось убрать 0,4% площадей зерновых, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На утро 25 августа в регионе намолочено более 1,3 млн т зерна (99,6% площадей) при средней урожайности 28 ц/га.

По общему намолоту лидируют Слуцкий (123,7 тыс. т), Минский (106,2 тыс. т), Несвижский (100,1 тыс. т), Копыльский (89,4 тыс. т), Пуховичский (83,9 тыс. т) и Дзержинский (81,5 тыс. т) районы.

Наиболее высокая урожайность отмечена в Дзержинском (45,5 ц/га), Несвижском (44,5 ц/га), Минском (40,4 ц/га), Клецком (39 ц/га), Молодечненском (34,7 ц/га) и Слуцком (32 ц/га) районах.-0-