В Минской области осталось убрать 1,8% площадей зерновых

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области осталось убрать всего 1,8% площадей зерновых, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На утро 19 августа в регионе намолочено почти 1,3 млн т зерна (98,2% площадей) при средней урожайности 28 ц/га.

По общему намолоту лидируют Слуцкий (чуть более 123 тыс. т), Минский (103,1 тыс. т), Несвижский (свыше 100 тыс. т), Копыльский (около 88,8 тыс. т), Пуховичский (более 82,1 тыс. т), Дзержинский (около 78,7 тыс. т) районы.

Наиболее высокая урожайность отмечена в Дзержинском (44,5 ц/га), Несвижском (44,5 ц/га), Минском (40,3 ц/га), Клецком (39 ц/га), Молодечненском (35 ц/га) и Слуцком (32,1 ц/га) районах.

В гонке экипажей на сегодняшний день отличились два - из МРУП "Агрокомбинат "Ждановичи" Минского района, которые преодолели отметку в 3,5 тыс. т намолота.

Среди водителей также определились герои жатвы. Четыре работника уже перевезли свыше 3 тыс. т зерна, а один из них - Дмитрий Богдан из все того же агрокомбината "Ждановичи" - имеет шансы достичь планки в 4 тыс. т (сейчас на его счету 3 942 т).-0-