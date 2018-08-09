9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области осталось убрать чуть более 20% площадей зерновых, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

На сегодняшний день намолочено свыше 1,09 млн т зерна (убрано 78,6% площадей) при средней урожайности 28,7 ц/га.

По общему намолоту лидируют Слуцкий (почти 111,9 тыс. т), Несвижский (чуть более 100 тыс. т), Минский (около 82,5 тыс. т), Копыльский (почти 82,2 тыс. т), Пуховичский (около 66,8 тыс. т), Дзержинский (свыше 64,3 тыс. т) районы.

Самой высокой урожайностью могут похвастаться Несвижский (44,5 ц/га), Дзержинский (44,4 ц/га), Минский (41,8 ц/га), Клецкий (39,1 ц/га), Молодечненский (35,4 ц/га) районы.

Восемь комбайновых экипажей области преодолели рубеж в 2 тыс. т, два - из МРУП "Агрокомбинат "Ждановичи" Минского района - стремительно приближаются к 3 тыс. т. Среди водителей эту отметку уже превысили два работника филиала "Пятигорье" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района.-0-