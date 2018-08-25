В Минской области планируется открыть 18 детских садов и 6 школ

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области планируется в будущем открыть 18 детских садов и 6 школ. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на пленарном заседании областной конференции педагогических работников, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Минской области в 2017-2018 учебном году открылись детские сады в Жодино и Столбцах, в деревне Копище Минского района. С 1 сентября начнут работать еще два новых учреждения образования: детский сад в Фаниполе и средняя школа в деревне Лесковка Минского района. В планах на будущее - построить еще 18 детских садов и 6 школ", - сказал Анатолий Исаченко.
Он отметил достижения учащихся региона. В частности, ребята показали высокие результаты на олимпиадах и конференциях в России, Азербайджане, Латвии, Сербии, Канаде и Португалии. Кроме того, по итогам централизованного тестирования средний балл участников вырос по 11 учебным предметам из 14. Значительно увеличилось и количество стобалльников.
Председатель Миноблисполкома обратил особое внимание педагогов центрального региона на важность укрепления здоровья подрастающего поколения, создания всех условий для их безопасного пребывания в учреждениях образования. "Сегодня нужно приложить максимум усилий для развития духовных и моральных качеств наших детей, сделать все для того, чтобы каждый ребенок максимально реализовал свои способности и получил достойный результат", - заключил Анатолий Исаченко.-0-
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