10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области по требованию прокуроров наниматели погасили задолженность по зарплате в Br3 млн. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Рассмотрение обращений граждан по вопросам своевременной выплаты заработной платы и защиты их трудовых прав прокуратура Минской области взяла на особый контроль. По фактам выявленных нарушений органы прокуратуры в I квартале этого года внесли 50 актов надзора. По результатам их рассмотрения организации погасили перед работниками задолженность по зарплате в сумме Br3 млн.

По требованию прокуроров 15 должностных лиц предприятий были привлечены к административной ответственности за несоблюдение законодательства о труде.

К примеру, в прокуратуру Вилейского района поступила жалоба гражданина, которому не произвели окончательный расчет при увольнении из строительной организации. Доводы заявителя подтвердились. За допущенные нарушения трудовых прав бывшего работника на директора предприятия наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 4 БВ (1 БВ составляет Br24,5). Гражданину выплачены деньги.-0-