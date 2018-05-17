В Минской области последний звонок прозвенит почти для 21 тыс. выпускников

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний звонок прозвенит 30 мая почти для 21 тыс. выпускников школ Минской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления образования Миноблисполкома Галина Казак.

"Линейки по случаю последнего звонка пройдут во всех 516 учреждениях образования столичного региона. Выпускниками 9-х классов станут более 12,8 тыс. ребят. Аттестат о среднем образовании получат около 8 тыс. подростков", - уточнила Галина Казак.

Она отметила, что количество выпускников в Минской области в этом году несколько меньше, чем в предыдущем. "В 2017 году свидетельство о базовом образовании получили 13,1 тыс. ребят. Всего в прошлом году последний звонок прозвенел для 21,2 тыс. детей. Вместе с тем четыре года назад стало увеличиваться количество первоклассников, поэтому через четыре-пять лет ожидаем увеличение числа выпускников", - сказала начальник управления образования Миноблисполкома.

Вечером 30 мая выпускники со всей Беларуси соберутся в "Минск-Арене", где для них будет организован республиканский праздник "Последний звонок". Минскую область представят 600 выпускников 11-х классов - молодые люди, достигшие отличных результатов в учебе, спорте, общественной деятельности.

С 1 по 8 июня выпускники 9-х и 11-х классов будут сдавать экзамены, 9 июня в учреждениях образования Минской области пройдут выпускные вечера. Самых результативных и активных ребят наградят медалями об окончании школы и ценными подарками за успешную учебу.

11 июня стартует централизованное тестирование.-0-