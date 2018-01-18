В Минской области утверждены фиксированные тарифы на ЖКУ для населения на 2018 год

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области утверждены фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению на текущий год. Это закреплено решением Миноблисполкома №21 от 11 января 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом, в частности, установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, субсидируемые государством. Так, стоимость водоснабжения не может превышать Br0,8053 за 1 куб.м, водоотведения (канализации) - Br0,6191 за 1 куб.м. Фиксированный тариф на техническое обслуживание 1 кв.м общей площади жилого дома в месяц не превысит Br0,1187, а на капитальный ремонт - Br0,0953 также в расчете на 1 кв.м общей площади в месяц. За техническое обслуживание лифта с одного проживающего ежемесячно не может взиматься более Br1,4.

Этим же решением Миноблисполкома утверждены фиксированные тарифы на предоставляемые населению ЖКУ, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат. Что касается технического обслуживания жилого дома, то в расчете на 1 кв.м общей площади тариф равен Br0,1274. Отчисления на капитальный ремонт в нежилых помещениях многоквартирных домов за 1 кв.м общей площади составят Br0,5055 (без НДС). Фиксированный тариф на водоснабжение - Br0,88 (за 1 куб.м), на водоотведение (канализацию) - Br0,708 (за 1 куб.м). Техническое обслуживание лифта - Br1,6 на одного проживающего в месяц.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Решением Миноблисполкома №20 от 11 января 2018 года, которое также сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения.

Субсидируемый государством тариф за 1 куб.м в жилых домах без мусоропровода или с нефункционирующим мусоропроводом установлен в размере Br7,5483, в оборудованных функционирующим мусоропроводом домах - Br8,8076.

Предельный максимальный тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат (за 1 куб.м), в жилых домах без мусоропровода или с неработающим мусоропроводом равен Br8,2767, в оборудованных работающим мусоропроводом - Br9,991.

Это решение также вступает в силу после его официального опубликования.-0-