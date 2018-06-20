В Минской области в этом году произошло уже более 90 лесных пожаров

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесном фонде Минской области с начала пожароопасного периода произошел 91 пожар, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрий Пинчук.

"Всего зафиксирован 91 пожар на общей площади 208,3 га. По сравнению с прошлыми годами это много. Например, за весь 2017 год произошло только 28 случаев на территории 7 га, запрет на посещение лесов не вводился", - отметил Дмитрий Пинчук.

"Весной пожары в основном случались на юге региона - в Любанском, Стародорожском, Солигорском районах. Потом переместились ближе к Минску в Борисовский, Воложинский, Молодечненский", - уточнил специалист.

По словам Дмитрия Пинчука, причиной возгораний преимущественно становится человеческий фактор, гроза редко приводит к пожару.

Сотрудники лесхоза обнаруживают возгорания в лесном массиве во время патрулирования территорий и при помощи системы видеонаблюдения, которой оборудованы вышки лесничеств. На данный момент в районах Минской области разная ситуация. "Например, в Воложине установился пятый класс пожарной опасности, в основном по области - третий, вокруг Минска до второй МКАД - второй. Все зависит от осадков", - рассказал специалист.-0-