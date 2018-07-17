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В Минской области в I полугодии уменьшилось количество обращений в милицию

Регионы 17.07.2018 | 11:34
Фото из архива
Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество обращений в милицию. Об этом сегодня на заседании коллегии УВД Миноблисполкома сообщил начальник управления Александр Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оперативная обстановка в области характеризуется стабильностью и преобладанием положительных изменений в ее динамике. Уменьшилось количество поступивших в органы внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, что свидетельствует о наличии меньшего числа поводов для отстаивания нарушенных законных интересов и прав. Зарегистрировано снижение числа преступлений по линии уголовного розыска (с 5172 в I полугодии 2017 года до 4815 в I полугодии 2018-го, или на 6,9%), в том числе относящихся к категории особо тяжких и тяжких, - сказал Александр Ковальчук. - Отмечается уменьшение количества умышленных причинений тяжких телесных повреждений (на 6%), изнасилований (на 41%), вымогательств (на 66%)".

В Минской области среди зарегистрированных преступлений по линии уголовного розыска преобладают кражи - их более 64% от общего количества. Вместе с тем количество краж сократилось с более чем 3,6 тыс. до почти 3,1 тыс., или на 15,6%, в том числе из жилищ на 16%. На четверть уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также в состоянии алкогольного опьянения и ранее судимыми.

При общей тенденции снижения числа преступных посягательств улучшилась эффективность установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений по линии уголовного розыска, так называемая раскрываемость преступлений - с 61,3% до 65,1%.

В I полугодии на территории Минской области зарегистрировано более 320 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Снизилось количество погибших (с 66 до 64, или на 3%) и раненых (с 360 до 349, или на 3,1%). По вине водителей в состоянии алкогольного опьянения совершено 28 ДТП (в I полугодии 2017 года - 37). Среди причин, повлекших трагедии на дорогах, можно выделить несоблюдение безопасной скорости движения и нарушения ПДД пешеходами.

За первое полугодие пресечено более 118 тыс. нарушений ПДД, в том числе около 10 тыс. нарушений скоростного режима, задержано 2 тыс. водителей в состоянии опьянения, 4,6 тыс. - не имеющих права управления транспортным средством.

Несмотря на закрепление положительных тенденций по большинству показателей, есть направления, которые необходимо совершенствовать. Как отметили в УВД, неиспользованный потенциал - в организации проведения профилактической работы. Например, в работе с лицами, состоящими на профилактических учетах. По мнению правоохранителей, нужно, чтобы такие граждане ощущали постоянный контроль со стороны органов внутренних дел, а те, кто нарушает ограничительные меры, неминуемо привлекались к ответственности. Для этого планируется максимально использовать все имеющиеся ресурсы. В этом направлении будут работать комплексно - руководители, участковые инспекторы милиции, сотрудники уголовного розыска, представители других служб. "Работа с подучетными лицами должна находиться в эпицентре усилий и являться одним из основных приоритетов", - подчеркнул Александр Ковальчук.

За прошедшие полгода удельный вес преступлений по линии уголовного розыска, совершенных в состоянии опьянения, составил 40,6%. Подавляющее большинство тяжких и особо тяжких преступлений были совершены именно в нетрезвом виде. Как одна из мер влияния на ситуацию - работа по направлению в лечебно-трудовые профилактории лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, в том числе ранее судимых. С начала года в ЛТП изолированы 588 человек, злоупотребляющих спиртным, в том числе 83 женщины. Усилиями сотрудников милиции Минской области выявлено около 1,5 тыс. нарушений антиалкогольного законодательства, уничтожено более 200 самогонных аппаратов и мини-заводов по производству самогона, из незаконного оборота изъято более 108 тыс. л спиртосодержащих жидкостей.

Все корректирующие меры в ближайшее время найдут отражение в решении коллегии. Этот своеобразный алгоритм действий на следующие полгода будет направлен на места для реализации. А присутствующие на коллегии руководители органов внутренних дел доведут до всего личного состава прозвучавшие на заседании замечания, проанализируют причины негативных моментов для того, чтобы обеспечить их устранение, нацелят подчиненных на качественное выполнение поставленных задач.-0-

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Теги
милиция, Минская область, обращения граждан
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