23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в онлайн-режиме будут отслеживать работу сельхозтехники, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления механизации и инвестиций комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Василий Сысоев.
"С помощью датчиков слежения, установленных на двигателях тракторов, будем в онлайн-режиме наблюдать за вспашкой, то есть подготовкой почвы под сев озимых культур. Программу установят на компьютер уже 24 июля, так что в ближайшее время сможем лично прямо из Минска отслеживать работу каждого района области", - рассказал Василий Сысоев.
По его словам, датчики позволят провести анализ загрузки трактора, оценить его работу, отметить, сколько часов он был в поле, какой объем работы выполнил, имели ли место простои и несанкционированный слив.
Внедрение такого ноу-хау стало возможным благодаря появлению новых тракторов в хозяйствах области: всего планируется закупить 150, из них 44 уже поступили в распоряжение аграриев.
Также в текущем году парк зерноуборочной техники региона пополнится 150 девятикорпусными оборотными плугами (из них 9 уже на предприятиях). В этом году в области появилось 64 новых кормуборочных комбайнов и 100 зерноуборочных.-0-
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