В Минской области в период каникул акцент сделан на активных досуговых мероприятиях

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцент на проведении активных досуговых мероприятий для школьников сделан в Минской области в период зимних каникул, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Миноблисполкома.

Учреждения образования центрального региона подготовили для ребят целый калейдоскоп увлекательных мероприятий, которые позволят разнообразить досуг. Ребят ожидают зимние забавы, квесты, сказочные представления, сладкие подарки.

Так, например, в Дзержинском районе проходят мини-турниры по спортивным играм, налажена работа творческих мастерских, в которых ребята занимаются изготовлением новогодних сувениров. Воспитанники Станьковской средней школы имени Марата Казея приступили к реализации проекта "С Новым годом!". Им предстоит знакомство с традициями празднования Нового года в различных культурах, изготовление национальных новогодних и рождественских подарков, участие в традиционных зимних забавах разных народов.

Молодечненский центр творчества детей и молодежи "Маладик" приглашает всех учащихся школ города и района на новогоднее увлекательное представление "Пока часы 12 бьют". Ребят ждут сказочные персонажи с играми и развлечениями, веселыми конкурсами, зажигательными танцами, сладкими призами. Дети смогут посетить мастерские декоративно-прикладного творчества, мастер-класс "Чемоданчик веселых идей". Цикл мероприятий "Зимние фантазии" предполагает творческую мастерскую "Новогодняя рукавичка" и "Карнавальная маска", театрализованное представление, сказкотерапию "Добрые сказки для маленьких детей", караоке-клуб "Новогодний калейдоскоп". В хороводе праздника здесь закружатся и ребята, требующие особого внимания и заботы: дети-сироты, инвалиды, дети, находящиеся на лечении.

Разнообразной будет палитра праздничных мероприятий в Узденском районе. Здесь для школьников подготовлена танцевально-конкурсная программа "Давайте познакомимся", турнир знатоков природы "Сюрпризы дремучего леса", викторины, подвижные игры на свежем воздухе, селфи-тур "Проказы Дедушки Мороза", спортивные игры "Добро пожаловать в страну "Спортландия!", "Малые Олимпийские игры", профилактические акции "Дед Мороз - за безопасность дорожного движения!", "Юный пешеход", "Дети - пассажиры" и многое другое.

В Стародорожском районе для ребят организован конкурс чтецов, КВН, экологическая игра "Счастливый случай", запланировано посещение учащимися театра драмы и комедии им В.И.Дунина-Марцинкевича (Бобруйск).

"Каникулярное время - это не только забавы и отдых, но и трудовые акции. Пионеры Минской области в рядах активных участников республиканской акции "Наш пионерский труд тебе, Отчизна". Они активно собирают вторичные ресурсы, сохраняя природу", - рассказали в управлении образования.

В целом более 9 тыс. школьников Минской области поучаствуют в увлекательных мероприятиях в период зимних каникул. В районах области также продолжается благотворительная акция "Наши дети".-0-