В Минской области выявили нарушения в работе комиссий по делам несовершеннолетних

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних райгорисполкомов, иных госорганов, учреждений и организаций Минской области, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Ольга Клещенко.

В частности, в Молодечненском, Солигорском, Смолевичском районах и городе Жодино при наличии оснований для помещения несовершеннолетних в специальные учреждения с ними не проводили индивидуальную профилактическую работу. Не всегда надлежащим образом изучали условия жизни и воспитания подростков, принимали своевременные меры по защите их прав и законных интересов.

Комиссии по делам несовершеннолетних не всегда соблюдали нормы гражданско-процессуального законодательства при подготовке заявлений в суд о помещении несовершеннолетнего в специальное учреждение.

Для устранения нарушений прокуратура Минской области внесла представление в Минский облисполком. По результатам его рассмотрения два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.-0-