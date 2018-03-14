14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за сутки спасатели 44 раза выезжали на помощь при подтоплениях, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

За дежурные сутки - с 6.00 13 марта до 6.00 14 марта - спасатели в Минской области 44 раза оказывали помощь населению при подтоплениях подворий талыми водами. "Наши работники помогают, оказывают также помощь предприятия, у которых есть водооткачивающая техника. Подтопления - единичные или несколько - фиксировались в Несвижском, Молодечненском, Дзержинском, Минском, Копыльском, Березинском, Воложинском, Клецком, Червенском, Вилейском, Солигорском, Слуцком районах. Во всех случаях это подворья, подвалы - подтоплений жилых домов не зафиксировано", - сказала Анастасия Швайбович.

Спасатели постоянно ведут мониторинг паводковой обстановки.

МЧС напоминает о правилах подготовки к паводку. Сначала необходимо определить, где может появиться вода и по какому направлению пойти. Затем нужно очистить территорию у дома от снега и льда, а лед, который мешает проходить воде, разбить. После очистить дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости можно соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Следует убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды, а в подтапливаемых помещениях не пользоваться электроприборами и не включать свет.

В случае угрозы жизни или здоровью нужно обратиться за помощью в службу спасения по тел. 101, 112.-0-

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