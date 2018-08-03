3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском метро изменили условия списания денег при оплате банковской картой, сообщили БЕЛТА в ГП "Минский метрополитен".

Принято решение объединить нескольких успешных оплат проезда, совершенных в течение 48 часов, в одну транзакцию с единовременным списанием со счета держателя карты. Это значительно оптимизирует процесс и уменьшит нагрузку на программно-аппаратный комплекс. "Сейчас максимальное количество операций, которые могут быть объединены в одну транзакцию, - не более трех успешных оплат проезда. Исходя из действующего тарифа за проезд в метро Br0,65, сумма одной транзакции не превышает Br1,95. Пользователи сервиса могут отслеживать свои поездки и оплату в личном кабинете на сайте paybycard.by", - рассказали в администрации метрополитена.

Как сообщалось, валидаторы с возможностью оплаты проезда бесконтактными банковскими картами заработали на всех станциях столичной подземки с 12 июня, что вызвало большой интерес у пассажиров. "За два месяца с момента запуска технологии белорусы более миллиона раз оплатили проезд таким способом", - уточнили в метрополитене.-0-