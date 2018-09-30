В Минском метро рассказали подробности остановки поездов 28 сентября на Московской линии

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 28 сентября в 17.50 из-за неисправности подвижного состава был отменен один поезд на перегоне "Октябрьская – Площадь Ленина" и выдан резервный. Движение было восстановлено в 18.03, и затем линия работала в штатном режиме. В Минском метрополитене рассказали подробности пятничной ситуации, соответствующая информация размещена на официальном сайте Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.

Движение поездов останавливалось на Московской линии Минского метрополитена В 17.50 из-за неисправности подвижного состава был отменен один поезд на участке Площадь Ленина - Институт культуры.

В день происшествия на смене был машинист-инструктор бригад локомотивных электродепо "Московское" Андрей Какошин. Он пояснил: "28 сентября в 17.47 при следовании состава электропоезда №0335-0898-0899-0900-0336 по второму главному пути перегона "Октябрьская – Площадь Ленина" маршрута №13 произошла сработка вентиля замещения №1 (ВЗ1) тормозной пневмосистемы, из-за чего не отпускали пневматические тормоза. Поезд остановился".

На время остановки движения поездов в 17.53 включалась приточная вентиляция, чтобы в тоннель поступал свежий воздух для пассажиров. В 18.08 после восстановления движения поездов, вентиляция была отключена.

Машинист неисправной электрички не сумел оперативно выявить, почему сработал вентиль замещения и в течение 3 минут не смог привести поезд в движение. Диспетчер назначил вспомогательный состав маршрута №7, который следовал за неисправной электричкой. После подъезда к хвостовой части поезда маршрута №13, машинист вспомогательной электрички произвел сцепку с неисправным составом. Одновременно с этим его коллега устранил неисправность и доложил поездному диспетчеру о готовности самостоятельно продолжить движение. Поезда расцепили.

Электропоезд, из-за которого останавливалось движение, после высадки пассажиров на станции "Площадь Ленина" был отправлен в электродепо для осмотра. Состав, который направлялся как вспомогательный, продолжил работу на линии. Информация о произошедшем случае была оперативно доведена до МЧС. Спасатели вместе с техническими специалистами электродепо изучили техническое состояние электропоезда. В результате осмотра на одном из вагонов была выявлена неисправная кнопка включения вентиля замещения. Ее заменили. И состав продолжил плановую работу, рассказал Андрей Какошин.

В Минском метрополитене приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.-0-