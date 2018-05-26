В минском парке Горького 27 мая отпразднуют 100-летие пограничной службы

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование 100-летия пограничной службы пройдет в минском парке Горького 27 мая, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню пограничника и 100-летию пограничной службы, начнется в парке культуры и отдыха имени Максима Горького в 12.00. Планируются показательные выступления специалистов-кинологов, плац-концерт роты почетного караула, демонстрация вооружения, наземной техники, пограничных катеров, авиации, реконструкция рыцарских боев и многое другое.

На следующий день - 28 мая - командование и офицеры Госпогранкомитета и ветераны-пограничники возложат венки к монументу Победы, состоится шествие на остров Мужества и Скорби, где пограничники отдадут дань памяти павшим воинам-интернационалистам. Стартует эстафета "100 лет на страже границ Отечества", которая пройдет вдоль границы Беларуси по участкам всех территориальных органов пограничной службы.

Эстафетная группа побывает в каждом подразделении границы, более чем в 40 городах и сельских населенных пунктах приграничных районов Беларуси. Впервые в эстафете будет участвовать мобильный музей Великой Отечественной войны, с экспозицией которого смогут познакомиться жители приграничья. Финиширует эстафета 22 июня в Брестской крепости.-0-