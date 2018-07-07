В Миорах начали монтаж оборудования для завода по производству белой жести

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инвестиционному проекту "Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству металлического листа и белой жести в Витебской области" завершены работы по строительству фундаментов и устройству бетонных и металлических каркасов, начался монтаж металлоконструкций основного производственного корпуса и технологического оборудования. Такая информация прозвучала во время выездного совещания под руководством заместителя премьер-министра Владимира Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Проект в Миорах реализуется в соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271. Инновационность проекта заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции - белой жести толщиной 0,1-0,5 мм. Производство будет организовано на оборудовании ведущих мировых компаний. При этом будет внедрена гибкая технологическая линия, обеспечивающая возможность выпуска различных видов продукции в зависимости от потребностей рынка. Объем иностранных инвестиций составит более 250 млн евро.

"Реализация данного проекта уже сегодня дает экономический эффект. На строительной площадке завода используется преимущественно отечественная продукция: арматура Белорусского металлургического завода, щебень, стройматериалы и растворы, работают более 300 белорусских строителей. Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить высокоэффективными рабочими местами 450 человек и начать выпуск инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью", - отметили в пресс-службе.

В соответствии с постановлением Совета Министров от 11 сентября 2012 года №841 инвестиционный проект "Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству металлического листа и белой жести в Витебской области" закреплен за председателем ГКНТ Александром Шумилиным.-0-