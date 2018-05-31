31 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Миорах введена в строй центральная районная больница. Сегодня состоится ее торжественное открытие с участием представителей областных и районных органов власти, Минздрава, местных жителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Миорского райисполкома Леонид Лясович.

В новом основном здании - трехэтажном корпусе площадью 6 тыс. кв.м, рассчитанном на 50 койко-мест, - разместились хирургическое, операционное, реанимационное, терапевтическое и акушерское отделения. На территории есть также хозяйственный корпус, котельная на местных видах топлива, пищеблок, трансформаторная подстанция, здание лечебного газа. Больница вводилась поэтапно, в три пусковых комплекса.

"На сегодняшний день больница работает в штатном режиме. Здесь, на новом месте, уже появились на свет три наших новых жителя, чему мы очень рады", - отметил Леонид Лясович.

В планах на ближайшую перспективу - строительство поликлиники на 250 посещений в день. Участок под нее подобран рядом с больницей, что будет удобно и для врачей, и для посетителей (действующее поликлиническое отделение находится в 2 км от больницы). В настоящее время ведется прединвестиционная подготовка проекта.-0-