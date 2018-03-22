В Мяделе к областным "Дажынкам-2018" реконструируют амфитеатр и откроют новую гостиницу

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мяделе к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2018" будет реконструирован городской амфитеатр и введена в строй гостиница на 100 мест, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Мядельского райисполкома Анатолий Войнилко.

"По гостинице работы выполнены примерно на 75%. К концу мая - в начале июня их планируется завершить и сдать объект в эксплуатацию. Его возведение ведется за счет средств областного бюджета, - рассказал Анатолий Войнилко. - Что касается городского амфитеатра в Мяделе, то уже практически готова проектно-сметная документация по его реконструкции. По району продолжается наведение порядка на земле, снос ветхих строений".

По словам председателя райисполкома, в Мяделе проводится модернизация водопроводных сетей. В целом запланировано строительство 7 км новых коммуникаций. Ранее были построены две артезианские скважины. Эти мероприятия позволят решить в райцентре проблему превышения уровня железа в водопроводной воде. Анатолий Войнилко также рассказал о модернизации тепловых сетей Мяделя, разработке проектно-сметной документации на объекты капитального и текущего ремонта, а также реконструкции некоторых из них. В целом все организации, находящиеся на территории района, предоставили свои планы по благоустройству и наведению порядка на земле. К предстоящему областному фестивалю-ярмарке тружеников села также разработана и утверждена концепция благоустройства курортного поселка Нарочь.

Как отметил Анатолий Войнилко, подготовка к "Дажынкам-2018" ведется в штатном режиме, для выполнения работ по благоустройству предусмотрены различные источники финансирования: средства областного, республиканского бюджетов, организаций, населения и др.

По традиции, города, где проходят "Дажынкi", комплексно благоустраиваются. В прошлом году областной праздник хлеборобов центрального региона принимали Смолевичи, в 2016-м - Логойск. Первой же столицей областных "Дажынак" в 2015 году была Вилейка. Точную дату проведения праздника в Мяделе определят позже.-0-