4 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве активизируют ямочный ремонт проезжей части дворовых территорий. Соответствующее поручение сегодня сделал председатель горисполкома Владимир Цумарев при рассмотрении вопроса о ходе наведения порядка на земле и благоустройства областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Темпы ремонта дворовых территорий остаются крайне низкими. Из запланированных городской программой благоустройства 46 тыс. кв.м ЖРЭУ города выполнено всего 5% от задания. В числе основных причин отставания коммунальники называют большой объем подготовительных работ и неритмичные поставки асфальта. "Нам необходимо самым серьезным образом подойти к ремонту проезжей части дворовых территорий, ведь в некоторых сегодня из-за образовавшихся ям невозможно проехать. Эту работу руководителям ЖРЭУ нужно взять на ежедневный контроль. По всем выполненным мероприятиям должна быть еженедельная отчетность", - потребовал Владимир Цумарев.

Председатель горисполкома рекомендовал в том числе использовать для ямочного ремонта дорог имеющийся в достаточном количестве в городе асфальтогранулят, бетонное покрытие. При этом Владимир Цумарев обратил особое внимание на качество выполняемых ремонтных работ. "Все должно делаться в строгом соответствии с технологическими требованиями и с учетом погодных условий, чтобы дороги служили долго и не создавали дискомфорта проживающему в микрозонах населению", - подчеркнул мэр.

Руководитель города также призвал коммунальников активней привлекать к благоустройству дворовых территорий местное население, домовые и уличные комитеты, разработать систему поощрения местных жителей, заинтересованных внести свой вклад в общее дело.

В горисполкоме было отмечено, что в целом работы по наведению порядка на земле и благоустройству города ведутся достаточно динамично. На 4 мая выполнено около 50% всех запланированных мероприятий. В течение ближайшего месяца большинство работ будут завершены, и коммунальникам останется только поддерживать в городе должный порядок.-0-