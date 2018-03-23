В Могилеве большую часть ямочного ремонта дорог выполнят в апреле-мае

23 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Большую часть ямочного ремонта дорог в Могилеве выполнят в апреле-мае, сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности генерального директора МГКУП "Управление коммунальных предприятий" Андрей Климов.

"Текущий ремонт дорог ведется в городе с начала года. Но из-за непростых погодных условий не так быстро как хотелось бы. Тем не менее до 23 марта способом холодной укладки асфальта было отремонтировано в областном центре более 1,2 тыс. кв.м дорожного покрытия"- отметил Андрей Климов.

По его словам, вскрывшиеся после зимы проблемные участки дорог изучены, намечены меры по их ремонту, определен график и источники финансирования. В течение апреля-июня планируется отремонтировать 34,5 тыс. кв.м дорог, причем большую часть в последние два весенних месяца. "Сейчас нами ведется закупка необходимых средств и материалов (щебень, отсев, битум и т.д.), чтобы как только позволят погодные условия приступить к работам. Укладка асфальта будет вестись более эффективным горячим методом, но для этого важнейшее условие - постоянные плюсовые температуры", - сказал специалист.

В первую очередь будут отремонтированы самые проблемные участки на центральных магистралях, в том числе дорожное полотно на путепроводах улиц Челюскинцев и Якубовского, участки на улицах Островского, Габровской и другие. Кроме того, планируется провести капитальный ремонт достаточно большого отрезка Загородного шоссе от поворота на улицу Бялыницкого-Бирули до поворота на улицу Сурганова.

В апреле планируют приступить и к капремонту самого путепровода через железнодорожные пути по улице Якубовского. Работы будут вестись около шести месяцев поэтапно с временным ограничением движения. Не исключено, что срок ремонта увеличится, если будут выявлены дополнительные дефекты. Этот путепровод - последний из списка наиболее критичных по техническому состоянию в городе.-0-