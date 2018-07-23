23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сильный ливень около 20.00 22 июля, можно сказать, топил город в воде: некоторые улочки превратились в бурлящие реки, а ложбины и впадины - в озера. Светофоры на ряде перекрестков вырубило, а проезд по ним был затруднен высоким уровнем скопившейся воды, "плыть" по которой отваживались далеко не все автолюбители. Уровень воды достигал в некоторых местах 30-40 см.
Городской общественный электротранспорт стоял несколько часов. По городу передвигались редко маршрутки и автобусы. Даже диспетчеры такси не принимали заявки на выезд или обещали забрать пассажира в течение часа. Дождь поутих только за полночь. И троллейбусы наконец смогли вернуться в автопарк, а заодно могли подъехать и застрявшие в городе пассажиры.
Из-за разгула стихии - сильных гроз, дождей и усиления ветра - в ряде населенных пунктов отключено электричество. Восстановительные работы на линиях электропередачи аварийные мобильные бригады начали только сегодня ранним утром.
По информации Могилевского областного управления МЧС, из-за дождя в Могилеве были подтоплены 27 жилых домов и подворий, 6 участков дорог, 58 хозяйственных строений, повреждена кровля 1 жилого дома. В Костюковичах подтопило 49 жилых домов и подворий, 1 подвал многоквартирного жилого дома, 5 участков дорог, 110 хозяйственных строений. Работники МЧС и других организаций проводили работы по откачке воды.-0-
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