В Могилеве начался месячник по наведению порядка

20 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве с 20 августа по 19 сентября проходит месячник по наведению порядка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе жилищно-коммунального хозяйства горисполкома.

Особое внимание уделят местам отдыха и благоустройству дворов, площадей, скверов и парков. "К этим работам мы планируем максимально привлечь местных жителей, которые могут и желают помочь ресурсами, материалами и своим трудом в благоустройстве. Это может быть и помощь в приведении в порядок объектов, находящихся рядом. К примеру, в обновлении детской или спортивной площадки", - отметили в отделе жилищно-коммунального хозяйства.

В районах города созданы рабочие группы, которые должны оперативно определить объемы необходимых работ. "Основные объекты и объемы работ мы, конечно, возьмем на себя, но чем активнее подключатся к этому процессу сами могилевчане, тем больше будет сделано и тем комфортнее для проживания станет город", - подчеркнули в горисполкоме.

Также активно будет вестись ликвидация свалок. Проверят территории предприятий и стройплощадки Могилева. Во время месячника состоится общегородской субботник. Его точная дата и формат проведения обсуждаются.-0-