В Могилеве наградили лучших журналистов области

11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня прошла церемония награждения работников печатных и электронных средств массовой информации, посвященная Дню печати и Дню работников радио, телевидения и связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сфера медиа интенсивно развивается, расширяются возможности распространения информации. Поэтому региональные журналисты должны идти в ногу со временем, соответствовать современным требованиям своих читателей и зрителей", - подчеркнул заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич. Он пожелал представителям СМИ острого пера, быть всегда востребованными, высказал самые теплые слова благодарности за высокий профессионализм и активную гражданскую позицию, вручил заслуженные награды лучшим журналистам области.

Нагрудным знаком Министерства информации "Выдатнiк друку Беларусi" награжден главный редактор климовичской газеты "Родная нiва" Никифор Минченко. Почетные грамоты Министерства информации получили главный редактор информационного агентства "Могилевские ведомости" Светлана Шутова и главный редактор газеты "Кіравец" Наталья Ходакова. Почетные грамоты Могилевского облисполкома за значительный вклад в реализацию государственной информационной политики на региональном уровне вручены собственному корреспонденту по Могилевской области ЗАО "Второй национальный канал" Елене Кукшинской, корреспонденту собственному корреспондентского бюро "Могилев" главной редакции агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Андрею Ястребову, начальнику отдела подготовки телепрограмм телерадиокомпании "Могилев" Снежане Гончаровой, главному редактору газеты "Вестник Могилева" Василию Новичонку.

Ряду лучших журналистов области вручены благодарности облисполкома и горисполкома, грамоты Могилевского областного и городского Советов депутатов, дипломы Могилевской областной организации Белорусского союза журналистов, а также грамоты и благодарности различных ведомств и служб. Благодарность УСК по Могилевской области вручена также заместителю редактора региональной информации БЕЛТА Сергею Кулягину, а ведущий фотокорреспондент по Могилевской области БЕЛТА Олег Фойницкий получил благодарность УВД Могилевского облисполкома.

Во время мероприятия также названы победители областного соревнования СМИ Могилевской области по итогам 2017 года. Среди областных и городских газет победителем стала газета "Бабруйскае жыццё", а среди районных газет - шкловская газета "Ударны фронт". Лучшим интернет-сайтом стал портал mogilevnews.by информационного агентства "Могилевские ведомости".

Среди журналистов региональных государственных СМИ первое место у специального корреспондента областной газеты "Магілёўская праўда" Геннадия Корсакова, а среди фотокоров победу одержал корреспондент 1-й категории дрибинской районной газеты "Савецкая вёска" Максим Тетерин.-0-