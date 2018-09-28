В Могилеве появится еще один стрит-арт-дворик

28 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Восемь художников займутся обновлением вида типичного городского двора по ул. Дзержинского в Могилеве, превратив его уже в октябре в стрит-арт-дворик. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Центре городских инициатив.
Этот двор в числе других предложили сами жители Могилева. Место было выбрано после технического изучения всех вариантов и согласований с коммунальными службами. Художники оформят торец пятиэтажного жилого дома, арку, заборы и другие конструкции, размещенные на прилегающей территории. Авторы приглашают могилевчан присоединиться к инициативе в качестве волонтеров и помочь украсить уличное пространство.
Кроме преображения двора художники планируют провести и другие интересные мероприятия. Так, 4 октября состоится открытая дискуссия "Развитие общественных пространств", где все желающие смогут высказать свое видение того, какими методами нужно создавать и преобразовывать пространства. А 6 октября в областном центре пройдет воркшоп "Мой двор" на тему того, каким хотят видеть свой двор горожане.
Поддерживают проект Caparol Center, ЖРЭУ Ленинского района Могилева и Могилевский горисполком.
Первый стрит-арт-дворик появился по ул. Тимирязевская в год, когда Могилев носил статус "Культурная столица Беларуси и СНГ". Теперь это движение урбан-арта приобретет статус марафона, объединенного названием "Праект 14". "Наша цель - развитие уличного искусства, общественных пространств в городе, которые будут интересны и жителям, и гостям областного центра, - отметили в центре. - Главное, чтобы люди проявляли инициативу и сами были готовы принять в этом участие".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4659 BYN
|2.468 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1087 BYN
|2.11 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.204 BYN
|3.22 BYN