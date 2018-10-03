В Могилеве реализуется проект по производству заготовок из чугуна и стали

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на предприятии "Спецлит" реализуется проект по производству отливок из чугунов и стали методом точного чугунного и стального литья по газифицируемым моделям. Это предусмотрено Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

При реализации проекта планируется использовать инновационные технологии: вакуумный отсос продуктов термодекструкции и дожигание отходящих газов, производство моделей на полуавтоматах, а также автоматическое модифицирование и автоматизированное склеивание моделей. "Предполагается изготовление пресс-форм самим предприятием на станках с числовым программным управлением, которые отсутствуют на аналогичных производствах в Беларуси", - подчеркнул председатель ГКНТ Александр Шумилин. Проект планируется реализовать к 2021 году.

Председатель ГКНТ посетил предприятие "Спецлит" с целью мониторинга проекта, обсудил с руководством и трудовым коллективом вопросы технического перевооружения и модернизации производства, расширения рынков сбыта, а также перспективные направления развития, в том числе по выпуску востребованной на зарубежных рынках новой высокотехнологичной продукции.

Александр Шумилин также провел личный прием граждан. Среди обратившихся - директор городского технопарка Василий Молочков и главный инженер ПТУП "Красный пищевик - Славгород" Евгений Свирид. Их интересовали прежде всего вопросы реализации и финансирования проектов госпрограммы инновационного развития, поддержка субъектов инновационной инфраструктуры.-0-

Фото ГКНТ