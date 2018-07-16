В Могилеве школьные базары начнут работу с 1 августа

16 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве школьные базары откроются с 1 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

В их работе планируется задействовать около 100 субъектов хозяйствования различной формы собственности, а покупателям будет предоставлен широкий выбор как школьной одежды и обуви, так и канцелярских принадлежностей.

Изменится в городе только площадка главного "Школьного базара". Много лет подряд она организовывалась возле областного Дворца культуры. Но из-за ремонтных работ возле этого учреждения ее переместили к торговому центру "Парк Сити" в микрорайон Казимировка.

В стадии обсуждения вопрос об открытии школьного базара по проспекту Пушкинскому, поскольку жителям Заднепровья далековато добираться до Казимировки. Возможно, эта проблема будет разрешена за счет работы расширенной тематической секции в универмаге Октябрьский или за счет установки торговых рядов.-0-